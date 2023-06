Denilson critica Belo por não pagamento de dívida milionária

Denilson voltou a criticar o cantor Belo pelo não pagamento de uma dívida da época em que ele empresariava o grupo Soweto, nos anos 2000. O ex-jogador e comentarista da Band reclamou que o pagodeiro leva uma vida normal, enquanto não quita a quantia que deve.

"Alguns valores estão invertidos. Essa história do Belo, que em vários momentos eu contei rindo, brincando, mas no fundo é um negócio sério. Porque fala muito do ser humano. Não posso quebrar um contrato com você, te dever um dinheiro, e você seguir uma vida normal. Como você coloca a cabeça no travesseiro? O negócio tomou uma proporção, e eu sinto que a proporção foi para o lado dos memes, e não é uma brincadeira. É algo sério", afirmou Denílson em entrevista ao podcast "Benja me mucho", do jornalista Benjamin Back.

"Ele não me pagou. E não é normal não pagar. Não tem mais a ver com a Justiça. A Justiça fez a parte dela, deu causa ganha. Agora é só pagar. Minha conta é x, só deposita... Ele continua me devendo, e não me deve pouco, não. E o pior é falarem: 'esquece isso aí!'. Esquecer isso aí? Não vou esquecer. Ele me deve milhas, e não é pouco não. Como vou esquecer? Pode ser que meus filhos recebam isso aí, mas eu não vou dar sossego, vou continuar. O que é certo é certo, e o que é errado, é errado", acredita.

"Se a gente se trombar, é perigoso ele rir da minha cara e pegar na minha mão. Porque um sujeito como ele é assim, vive igual a ele vive, devendo todo mundo, e está aí, vida normal... Ninguém vive assim, mano. Só ele vive assim", finalizou.

Entenda

Amigos nos anos 90, Belo e Denilson romperam relações em 2000, quando o cantor deixou o grupo de pagode "Soweto" e, desde então, travaram uma briga judicial. Denilson aproveitou a carreira que construiu no futebol europeu para fazer um investimento naquilo que está sempre em alta: a música. Em 1999, o ex-jogador, que era fã de pagode, comprou os direitos do grupo "Soweto", que acumulava hits na voz de Belo.

O atrito começou então quando o vocalista decidiu sair da banda em 2000 para seguir carreira solo. Por conta disso, Denilson levou o caso à Justiça e acusou o cantor de quebra de contrato por ter deixado o "Soweto". O ex-jogador teria investido uma quantia significativa no antigo grupo de pagode de Belo pouco antes de o artista decidir sair, prejudicando assim a agenda e a sobrevivência do restante da banda.

Em 2004, o Tribunal de Justiça condenou Belo a indenizar o comentarista em R$ 388 mil. Entretanto, o valor nunca foi quitado e o processo já transitou em julgado, ou seja, não há mais recursos. Atualmente, a dívida supera R$ 7 milhões, que está sendo contestada pelo cantor.

Em julho do ano passado, em um nova determinação da Justiça, publicada pela 5ª Vara Cível do Foro de São Bernardo, foi estabelecido que as empresas responsáveis pela venda de ingressos do evento que Belo apresentará ao lado de Thiaguinho realizem o depósito judicial "até o limite do valor incontroverso do débito", de exatos R$ 7.004.586,00, referentes a parte que seria destinada ao artista.