Valesca Popozuda e Brenno Leone são vistos aos beijos; veja vídeo

GEEEEENTE! É casal que vocês queriam? Flagramos Valesca Popozuda e Brenno Leone aos beijos no #SãoJoãoDaThay pic.twitter.com/Yx3OnMZXHu — FUTRICAS (@futricasefofoca) June 9, 2023

A cantora Valesca Popozuda, 44 anos, e o ator Brenno Leone, 30 anos, foram flagrados beijando nesta quarta-feira (7), no São João da Thay. A festa, que acontece no Maranhão, é organizada pela influenciadora Thaynara OG, e reúne inúmeras personalidades da mídia todos os anos.De acordo com a página que divulgou o vídeo, "Futricas e Fofocas", Valesca, intérprete da música "Beijinho no ombro", e Brenno, conhecido por sua atuação em novelas como "Malhação" e "Boogie Oogie", passaram o evento juntos. "Curtiram bastante, mesmo embaixo da chuva", afirmou o perfil.A comemoração junina contou com participações de nomes como Ivete Sangalo, Alcione, Léo Santana, Thiago Pantaleão e Matheus Fernandes, confirmados como atrações do evento.