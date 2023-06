Internautas reagem à cena de sexo entre Graça e Marino em 'Terra e Paixão'

Rio - Agatha Moreira e Leandro Lima, que dão vida Graça e Marino, em "Terra e Paixão", da TV Globo, fizeram a temperatura subir na noite desta quinta-feira. Os personagens transaram no folhetim de Walcyr Carrasco e empolgaram os internautas.

fotogaleria

O delegado se rendeu aos encantos de Graça, que deseja engravidar para dar o golpe da barriga em Daniel (Johnny Massaro). Ela chamou o delegado para sua loja, alegando que o estabelecimento tinha sido arrombado. No entanto, o profissional notou que nada havia acontecido. A dona da boutique, então, sugeriu que Marino experimentasse uma camisa. Ele atendeu ao pedido. Esperta, a jovem entrou no provador e partiu pra cima do delegado. O clima esquentou e eles transaram.

A cena movimentou as redes sociais. "Gente, a química da Agatha e Leandro. Eita Brasil", disse um fã do folhetim de Walcyr Carrasco. "Baixou a Kika na Graça. Não julgo jamais, um delegato desses", comentou outro usuário do Twitter, citando a personagem de Agatha, em "Verdades Secretas". "A Graça escolhendo o homem mais gostoso da cidade pra ser o pai do filho dela, mau gosto? Desconheço!", brincou uma terceira pessoa.

Confira:

A Graça escolhendo o homem mais gostoso da cidade pra ser o pai do filho dela, mal gosto? Desconheço!#TerraEPaixão pic.twitter.com/wcq74wURa2 — Del (@danieldilaurent) June 9, 2023

Graça de boba só tem a cara msm #TerraEPaixão pic.twitter.com/j4aK1OHMyK — leticia miss tarja preta (@yosoyleticiaa) June 9, 2023

Graça escolheu o macho mais bonito pra engravidar kkkkkkk#TerraePaixao — ravenauhnana (@RavenahUhNaNa) June 9, 2023

não tem como julgar a graça, ninguém resistiria a esse delegado gostoso #TerraEPaixão pic.twitter.com/e9Gf1Av7zK — luan (@luanziie) June 9, 2023



Gente a química da Agatha e Leandro, eita Brasil. #TerraEPaixão — (@teammariximenes) June 9, 2023

Baixou a Kika na Graça hahaaa!!

Não julgo jamais, um delegato desses #TerraePaixao — Tass | (@Tassiasneves) June 9, 2023