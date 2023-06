Namorada de João Gomes, Ary Gomes fala sobre descoberta da gravidez

Namorada de João Gomes, Ary Meirelle matou a curiosidade dos fãs, através do Instagram Stories, nesta quinta-feira, e revelou alguns detalhes sobre a descoberta de sua gravidez. A estudante contou que percebeu alguns sintomas da gestação, como mudança no corpo e fortes cólicas.

"Eu e João notamos que meu corpo estava mudando muito rápido. Quando viajamos para Alagoas, nós fizemos um teste, que deu errado. Eu não sabia fazer o teste. Depois fiz certinho. Eu sentia fome demais, cólica e a minha menstruação atrasou em três dias - e ela nunca atrasa. Também sentia um sono anormal", disse a jovem.

"Quando fui comer sushi com uma amiga, eu estava o tempo todo me queixando de dor de cabeça e, quando me sinto assim, é porque vou menstruar. Fico cheia de espinhas, mas não estava com elas, e a minha menstruação estava atrasada há três dias. Aí comecei a sentir uma cólica, que também é normal no começo da gravidez. Fiz o teste novamente e deu positivo. Comecei a me tremer, liguei para a minha mãe chorando, me tremendo toda! Estou muito feliz!", destacou.

João e Ary reataram o romance em maio após quase um mês separados. Nesta quarta-feira, o casal contou aos fãs, através do Instagram, que espera o primeiro filho. "Fomos abençoados, vamos ser papais".

Durante a separação, Ary foi criticada pela mãe de João durante o podcast "PetroCast". Kátia chamou a então ex-nora de imatura e preguiçosa. Após o episódio, ela contou no Instagram que tentaram derrubar sua conta na rede social devido a declaração e levou um 'puxão de orelha' do filho. "Se eu fosse a senhora apagava isso. Reconheceria que tomei uma atitude errada e não inflaria mais um assunto. Quer era pra ser assunto só meu."