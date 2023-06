Agatha Moreira e Rodrigo Simas marcam presença no 'Domingão com Huck'

Os atores Rodrigo Simas, Agatha Moreira, Renato Góes e Thaila Ayala vão ocupar o júri artístico da "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo, véspera do dia dos namorados. Os casais vão julgar as seis duplas do quadro ao lado de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Bruno Cabrerizo, Priscila Fantin, Daiane dos Santos, Belo, Rafa Kalimann e Carla Diaz, todos com seus professores, vão dançar Foxtrote.



Ainda neste domingo, Dona Déa se junta a Livia Andrade, Rafael Portugal, Pedrinho do Cavaco, Thaila Ayala e Renato Góes no segundo episódio do quadro 'Mamãe é um show'. Nele, três mães vão se apresentar e a que conquistar o público leva o troféu pra casa.