Larissa Manoela publica foto usando roupa de André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela pubicou uma foto no Stories de seu Instagram usando uma blusa de moletom do noivo, o também ator André Luiz Frambach, nesta sexta-feira (9). O casal está atualmente rodando o filme "Traição entre amigas", em Curitiba, no Paraná.











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela Updates (@updatelarissa) Juntos há quase um ano, e os dois sempre se divertem publicando fotos e vídeos juntos nas redes sociais. Fã declarada do universo Disney, a atriz mostrou que o moletom do namorado tem um Mickey estampado na parte da frente. "Qual a chance de um não roubar para usar, André?", brincou Larissa.