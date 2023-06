Ao lado do namorado, Johnny Massaro passeia pelas ruas de Ipanema

Rio - Johnny Massaro, de 31 anos, aproveitou a folguinha das gravações de "Terra e Paixão", novela em que interpreta Daniel, para passear com o namorado, o advogado e poeta João Pedro Accioly. O casal foi clicado por um paparazzo caminhando pelas ruas de Ipanema, nesta sexta-feira (9). A fim de acabar com o calor, os dois ainda se refrescaram com um açaí.



Amigos de infância, Johnny e João assumiram o namoro em outubro de 2021 no lançamento de "Verdades Secretas 2". Esse foi o primeiro relacionamento que o ator tornou público. Quando completaram oito meses juntos, o advogado se declarou para o ator: "Namoro o amor da minha vida. Há encontros e conexões que, de tão profundos e imediatos, levam tempo para compreender. Estou feliz pelo que sinto e por falar sobre o que sinto".