Pabllo Vittar comandará a segunda semana do 'TVZ Temporada Especial Mês do Orgulho'

Pabllo Vittar vai chegar com tudo para comandar a segunda semana do "TVZ Temporada Especial Mês do Orgulho" no Multishow. Nesta segunda-feira (12), às 18h30, a cantora estreia no TVZ como apresentadora, celebrando o amor e a diversidade em um programa especial de Dia dos Namorados. Com dinâmicas que estarão especialmente apimentadas, Pedro Sampaio é o convidado que vai agitar o programa. Os amigos também vão cantar juntos "Sal" e o remix de "Penetra".

"Eu estou super empolgada e ansiosa para apresentar o programa num mês tão especial para a comunidade. Sem dúvidas vai ser algo único e tenho me empenhado muito para levar um conteúdo incrível para o público. Lindo ver que cada vez mais a população LGBTQIA+ vem conquistando seus espaços por direito. Que isso ocorra para além do mês de junho. Muito feliz com o convite do Multishow e espero que todos curtam esta nova edição”, comemora Pabllo.



Já no dia 15, quinta-feira, é a vez de Urias participar de um bate-papo para lá de animado no programa. Com um alto astral, as amigas de adolescência se juntarão para cantar "Ouro", música das duas, e ainda se divertirão muito com as dinâmicas e uma conversa boa.

O "TVZ Temporada Especial Mês do Oorgulho" vai ao ar de segunda a sexta e conta com edições ao vivo toda segunda e quinta às 18h30. Os apresentadores desta edição também gravaram participações em quadros no programas "Saia Justa" e "Papo de Segunda" do GNT.