Yanna Lavigne curte dia de sol em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Yanna Lavigne aproveitou o dia ensolarado desta sexta-feira (9) para renovar o bronzeado nas areias da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Para espantar o calor, a atriz foi se refrescar no mar e aproveitou para fazer uma série de alongamentos. As curvas delineadas chamaram a atenção de quem estava presente.

Para a ocasião, a artista escolheu um biquíni floral com o fundo vermelho e ousou no formato cavado. Usando apenas a roupa de banho, ela exibiu o bumbum redondinho. A atriz, que recentemente revelou que pratica dança do ventre, exibiu o abdômen trincado. Yanna Lavigne é mãe de duas meninas, fruto de seu relacionamento com o ator Bruno Gissoni