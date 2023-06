Lexa e MC Guimê reatam casamento após polêmica no 'BBB 23': 'Pessoa disposta a mudar'

Lexa usou as redes sociais, nesta sexta-feira (9), para confirmar seu casamento com MC Guimê. No Instagram, a cantora publicou uma foto ao lado do cantor, que foi expulso do 'BBB 23' acusado de importunar sexualmente a intercambista Dânia Mendes. Desde então, a relação dos dois andava estremecida.

Na legenda do post, Lexa escreveu: "Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, oito anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós, vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui... na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo".

Nos comentários, famosos aplaudiram a volta do casal: "Sejam felizes! Uma vida a dois nunca é construída numa linha reta. Pelo contrário, é cheia de lombadas e curvas e só diz respeito à vocês!", escreveu Marcos Mion. "Sejam muito felizes. Que Deus abençoe!", disse Sthefane Matos. "Sejam felizes", desejou Gabi Martins.

Em março deste ano, durante a visita de Dânia Mendes, participante do reality mexicano "La Casa de Los Famosos", ao "BBB 23", MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do programa após importunar sexualmente a intercambista. Em abril, os dois foram indiciados pela Polícia Civil e, posteriormente, denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pelo crime de importunação sexual.