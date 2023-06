Ex-namorados, Sabrina Sato e João Vicente estrelam campanha sobre amor

Provando que é possível existir amizade entre ex-namorados, Sabrina Sato e João Vicente estrelaram uma campanha publicitária da grife Yves Saint Laurent que falava sobre amor. Nesta sexta-feira (9), a apresentadora compartilhou o vídeo, de tom leve, em seu perfil no Instagram.

"Amar também pode ser livre e leve, ainda que em voo solo. Aproveitar a própria companhia, a dos amigos, com leveza e liberdade. O amor precisa ser uma celebração da amizade, da liberdade, sozinho ou muito bem acompanhado, porque quem ama liberta", escreveu Sabrina na legenda do post.

Na conversa leve que tiveram diante das câmeras, eles abordaram diversos temas e falaram, ainda, sobre tesão e confiança. "Eu estou me curtindo tanto, me descobrindo, revendo experiências que ainda não tinha vivido", afirmou a apresentadora, que está solteira após o fim de seu casamento com Duda Nagle.

Para eles, a amizade vira namoro quando tem conexão e tesão. "Namoro vira amizade quando você quer essa pessoa pra sempre do seu lado. Eu não me meto na vida do João, deixo ele namorar e tudo", brincou Sabrina em outro momento.

Os dois ainda revelaram que acham importante manter uma amizade entre ex-namorados e Sabrina brincou: "O João deve ser muito melhor hoje em dia como namorado do que na minha época". Para finalizar a apresentadora falou sobre a liberdade no amor.

"O amor precisa ser uma celebração da liberdade. Sozinha ou acompanhada. Quem ama, liberta", afirmou Sabrina Sato.

Nos comentários, os internautas se divertiram com o vídeo: "A sintonia meu pai, seus gostosos!", disse um perfil. "Meus ex's são sinônimos de prejuízo e a gata fechando trabalho com o dela. Devemos aprender com Sabrina Sato!", brincou outro. E muitos mandaram indireta: "Shippando demais esse vale a pena ver de novo".