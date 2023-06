O influenciador digital Carlinhos Maia realizou uma festa de São João, em Penedo, cidade do interior de Alagoas, na noite desta sexta-feira. Com direito a shows e quadrilha, o 'Arraial da Vila' contou com a presença de vários famosos, que capricharam no look para curtir o evento.

Celebridades como Lucas Guimarães, Joelma, Delolane Bezerra, Pyong Lee, Marília Miranda, Ricardo Alface, Larissa Tomásia, Gabriel Fop marcaram presença no local.