Anitta aparece no colo de Simone Susinna, astro de '365 Dias', durante encontro na Turquia

Anitta, de 30 anos, empolgou os internautas ao mostrar um encontro com Simone Susinna, estrela do filme "365 Dias", na Turquia. Nas imagens publicadas pela Poderosa no Instagram Stories, na noite desta sexta-feira, ela aparece sentadinha no colo do ator.

"A razão pela qual estou torcendo para a Itália amanhã… É uma razão muito boa", brincou Anitta, se referindo ao time Inter de Milão, da Itália, que disputa a final da Champions League contra o Manchester City, da Inglaterra, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, neste sábado. Vale lembrar que a cantora fará o show de abertura da final do campeonato ao lado do cantor e compositor nigeriano Burna Boy.

Os internautas, claro, reagiram ao encontro dos dois. "Susane Simone é um gato. Anitta se deu bem" , disse um usuário do Twitter. "Eu só queria ser a Anitta hoje pra estar dormindo com um Simone Susinna da vida", afirmou outro.