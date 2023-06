Gabriel Fop beija influenciadora digital em festa de São João

O ex-BBB Gabriel Fop e a influenciadora digital Julia Puzzuoli trocaram vários beijos no "Arraial da Vila", festa de São João promovida por Carlinhos Maia, em Penedo, cidade do interior de Alagoas, na noite desta sexta-feira. Os dois não se importaram nem com a presença de um paparazzo, que fez o registro da pegação durante o evento.

Para quem não lembra,Gabriel foi o segundo eliminado do "BBB 23", da TV Globo. Durante sua participação no reality, o modelo foi acusado deter um relacionamento tóxico com Bruna Griphao e recebeu um alerta de Tadeu Schmidt, na época. "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira".



Já Julia é considerada uma das maiores Tiktokers do Brasil. Recentemente, ela participou do quadro "Rola ou Enrola?" do programa Eliana, do SBT. No ano passado, ela foi considerada a sucessora de Viih Tube na "Farofa da Gkay", já que beijou várias pessoas.