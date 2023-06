'Eu não bati', afirma Rico Melquíades após briga

Após um vídeo da briga entre os influenciadores circular as redes sociais, Rico negou que tenha agredido Dayane na ocasião, ao comentar uma publicação do perfil "Choquei". "Eu não bati, juro por deus, veja direito o vídeo, se juntou um monte de gente e me derrubou no chão, começaram a me bater, estou roxo, eu só segurei a Gabi (sua irmã)", disse o influencer. O influenciador e ganhador de "A Fazenda 13", da Record TV, Rico Melquiades se defendeu após se envolver em briga com Dayanne Bezerra , irmã de Deolane, em uma festa de São João organizada pelo influenciador Carlinhos Maia, em Alagoas, na noite desta sexta-feira (09).Após um vídeo da briga entre os influenciadores circular as redes sociais, Rico negou que tenha agredido Dayane na ocasião, ao comentar uma publicação do perfil "Choquei". "Eu não bati, juro por deus, veja direito o vídeo, se juntou um monte de gente e me derrubou no chão, começaram a me bater, estou roxo, eu só segurei a Gabi (sua irmã)", disse o influencer.

Em seu Instagram, Rico faz pronunciamento. "Em ocasião alguma eu posso encostar o dedo em uma mulher, eu jamais faria isso para acabar com a minha vida. Toda a minha vida eu protegi a minha irmã, então como eu sabia que estavam indo pra cima da minha irmã, eu fiquei na frente para os tapas virem todos em mim. Levei muitos socos e várias pessoas vieram bater em mim", afirma o influenciador.



Já Dayane acusa o humorista de agressão e diz que na confusão perdeu três dentes durante a briga. "Eu estou toda machucada, tô com minhas pernas machucadas, meu dente quebrado. Toda machucada, pescoço, cabeça, tudo. Eu fui agredida por um homem e uma mulher. Se fosse só ela, tudo bem. Mas ele trouxe ela para colocar de frente para poder bater em mim. Ele é um covarde. Eu estou na delegacia. Eu não aceito isso, não mereço", disparou a irmã de Deolane sobre Rico e Gabi, no Instagram Stories.

A confusão teria começado no backstage do São João da Vila, enquanto acontecia o show da cantora Joelma. Dayanne teria chamado o campeão de "A Fazenda" de "chifrudo", após publicar imagens em seu Instagram onde supostamente o namorado de Rico confessava que o traía. Nas imagens, ainda é possível ver o influencer chamar repetidamente a advogada de "sombra da Deolane", momentos antes da confusão com agressões físicas começarem.

Rico ainda afirma nas redes sociais que sua irmã estava sim errada, e também mostra vários hematomas em seu corpo. "Eu não vou mentir, eu cheguei lá para conversar com a Dayanne, estávamos os dois alterados, discutindo, e minha irmã chegou na hora e ficou no meio. A Gabi foi errada, jogou o copo nela, e a Dayanne foi para cima da minha irmã. Porém eu vi um monte de gente vindo pra cima, então eu entrei no meio para defender minha irmã. Ela está agindo de má fé, eu não bati em ninguém", contou ele.

A briga movimentou as redes sociais neste sábado e os internautas opinaram sobre o caso. "Gente, é só ver o vídeo com atenção que vocês vão ver que o Rico não bateu na irmã da Deolane, na verdade ele só apanhou", disse uma seguidora.

Rapaz, acho errado dizer que Rico e ela trocaram tapas, pq nos vídeos que saíram, até agora, claramente ele não levantou a mão para Dayane. Ele puxou a irmã da briga e se jogou na frente dela para q ngm batesse. Inclusive admirável da parte dele. A briga foi entre “irmãs”! — Paranoico (@TudoSimples) June 10, 2023 Impressionante quando em todos os lugares que essa irmã da Deolane vai tem briga, que mulher baixa. Ela envergonha a classe dos advogados do Brasil, certo o rico de ter virado as costas pra ela para defender sua irmã dos diversos tapas que a Dayanne deu. pic.twitter.com/20CbHDDqrl — Th' (@twzukis) June 10, 2023 Eu tentando entender essa briga já vi o vídeo várias vezes e continuo sem entender a briga era c o rico mas parecia q ele tava separando a briga — luciana aguiar calaça aguiar (@aguiar_calaca) June 10, 2023