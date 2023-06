Mauricio Manieri grava DVD em São Paulo: 'Maior momento da minha carreira'

Rio - Mauricio Manieri gravou a segunda parte de seu DVD, intitulado "Romantic Classics", em uma casa de shows de São Paulo, na noite desta sexta-feira. Com uma superprodução, o novo projeto contou com as participações especiais de Jota Quest e Seu Jorge.

Além dos artistas, a mulher de Maurício, Izabelle Stein, também subiu ao palco em um momento da apresentação e trocou beijinhos e carinhos com o marido. Juntos desde 2008, os dois tem um filho.

A primeira parte da gravação aconteceu no mesmo local na quinta-feira, com as participações de Paula Fernandes, Raça Negra e Gipsy Kings. No Instagram, o cantor falou sobre a noite especial. "O maior momento da minha carreira! A primeira noite da gravação do DVD 'Romantic Classics' foi simplesmente inesquecível! Emocionante demais! Obrigado Senhor por essa graça e benção. Sem ti nada disso estaria acontecendo", disse ele em um trecho da publicação.