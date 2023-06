Lexa e MC Guimê se beijam durante show em São Paulo

Após confirmar que reatou o casamento, Lexa recebeu o carinho de MC Guimê durante seu show em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Em um momento da apresentação, a cantora convidou o marido para subir ao palco e os dois trocaram beijinhos.

O ex-BBB ainda aproveitou a ocasião para se declarar para a amada. "Eu vim prestigiar o show dela, aplaudir de pé que ela merece muito. Sei que sou suspeito para falar, mas sou bobo nessa mulher aqui", afirmou Guimê.

A cantora, então, sugeriu que o maridão cantasse uma música para os fãs. "Eu acho que o Guimê tinha que cantar para gente. O que vocês acham?", perguntou Lexa. Com o retorno positivo do público, ele soltou a voz ao som de "País do futebol".