MC Daniel aparece chorando em vídeo: 'Mídia nenhuma manipula meu caráter'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL FALCÃO DO FUNK (@mcdanieloficiall)

Em meio a rumores de término do seu relacionamento com a atriz Mel Maia e após seu segundo enquadro pela polícia , o cantor MC Daniel surgiu aos prantos em um vídeo publicado em seu Instagram, nesta sexta-feira (9). Nas imagens, o artista se emociona ao receber agradecimentos de sua família por tudo que tem lhes proporcionado."Oi meu neto, boa noite, obrigado por tudo, o vô está morrendo de saudade de você, fica com Deus", expressa seu avô no vídeo. "Oi Daniel, estou gravando para te agradecer, filho, você tem proporcionado muita felicidade, muita coisa boa na nossa vida. Nossa vida mudou para melhor", diz outra parente próxima.Na legenda, o cantor escreveu: "Mídia nenhuma manipula meu caráter, a minha honra como homem e o que eu sou para Deus, para a minha família, e para os meus amigos e fãs."