'Arranca logo', pediu cantor do Molejo para médico durante tratamento de câncer

Rio - O cantor Anderson Leonardo, 50 anos, vocalista do grupo de pagode Molejo, revelou em entrevista ao podcast "Papagaio Falante" que pediu para o médico arrancar o pênis após descobrir o câncer iniguinal, que atinge a região da virilha. O bate-papo, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello, aconteceu na última quarta-feira (7).



O artista teve reação inesperada em conversa com o médico. “Quando eu estava fazendo o meu tratamento, o médico falou que o meu problema ia ser no pênis e no ânus, e eu falei: 'Arranca logo isso'. Minha namorada logo falou: 'Não, o pênis, não'. Mas agora estou bem. Fiquei um pouco assustado”, disse Anderson.



Anderson explicou também que a região está inchada e que ele está sem poder fazer sexo. “Estou só nos sinais, mas dá pra brincar. Tem uma amiga minha que é cantora e lésbica, que estava me dando aula de como chupar uma ameixa”, contou.



O cantor recebeu a notícia do em outubro de 2022. O tumor raro tinha possibilidade de se espalhar por outras regiões do corpo, mas foi descoberto e controlado a tempo. "Era um tumor maligno. Consegui matar, graças a Deus. Agora estou só fazendo o paliativo para viver melhor, porque o corpo está respondendo ainda, então está um pouco inchado. Mas é só isso, não tem risco, não tem nada", afirmou.