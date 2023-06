No Ceará, Deborah Secco posa de biquíni e exibe o corpo escultural

A atriz Deborah Secco, 43 anos, publicou um vídeo em seu Instagram, neste sábado, usando um biquíni jeans e encantou os internautas com sua boa forma. A artista está curtindo uns dias de descanso com a família em Fortaleza, no Ceará.



No vídeo, Deborah exibe toda sua beleza ao mostrar um local paradisíaco e usa a música "Azul", cantada por Djavan, como trilha sonora. Nos stories, a atriz também publicou alguns registros do marido Hugo Moura e da filha se divertindo. "Nada me faz mais feliz!", afirmou.