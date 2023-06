Preta Gil visita Santuário de Aparecida e agradece por sucesso no tratamento contra câncer

Devota de Nossa Senhora Aparecida, Preta Gil, de 48 anos, viajou à cidade de Aparecida neste sábado (10) e foi até o Santuário para agradecer o sucesso de seu tratamento contra um câncer localizado na porção final do intestino. Recentemente, a cantora, que passará por uma cirurgia para a retirada do tumor, comemorou sua última sessão de radioterapia.

Em seu perfil do Instagram, a artista publicou uma sequência de fotos no Santuário de Aparecida e explicou o motivo da viagem na legenda. "Vim agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todos os livramentos dos últimos meses!", iniciou.

"Vim agradecer e rezar pela saúde dos meus familiares e amigos que não me abandonaram, que não largaram minhas mãos! Em especial, esses dois fiéis escudeiros: Malu Barbosa e Gominho, que não mediram esforços para me tirar desse sofrimento que passei e me encheram de amor e cuidados, sou toda gratidão! Amo vocês!", seguiu.

"Rezei por todos que me mandam boas energias, rezei por minha amiga Carol Sampaio. Que Nossa Senhora conforte seu coração e dos seus parentes pela perda da sua mãezinha amada! Rezei para que Nossa Senhora Aparecida também conforte o coração dos parentes da minha amada fã Patynha, que nos deixou de maneira precoce essa semana! Obrigada Padre Heliomarcos Ferraz e Aline Costa por nós receber há anos com tanto carinho!", finalizou.

Recentemente, Preta Gil participou do show de Ivete Sangalo no evento Micareta São Paulo 2023, no Sambódromo do Anhembi. Na noite desta quinta-feira (8), as duas cantaram a música "Sinais de fogo", sucesso da filha de Gilberto Gil em cima do trio elétrico.