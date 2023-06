Roberto de Carvalho publica declaração de amor a Rita Lee um mês após a morte dela

Completamente apaixonado por Rita Lee, o amor de Roberto de Carvalho não morreu com a cantora. Neste sábado, o músico, de 70 anos, usou as redes sociais para publicar uma homenagem apaixonante e emocionante para sua amada um mês após a morte dela.

Em seu perfil do Instagram, Roberto escreveu: "Minha namorada, meu amor por você sempre será maior do que todos os universos, será infinito, será sagrado, eu prometo", em uma foto de Rita Lee, que morreu no dia 8 de maio, aos 75 anos, vítima de um câncer no pulmão.

Nos comentários, os internautas ficaram fascinados com o amor de Roberto: "Roberto, seu amor por Rita é algo que nunca vi na vida. Por mais que a gente imagine, leia, veja e ouça, não deve chegar nem perto do que é senti-lo. Rita foi a mulher mais feliz do mundo ao seu lado", disse um perfil. "Obrigada por ter sido o companheiro que você sempre foi para a Rita, Roberto. Tão lindas as suas declarações de amor. Fique em paz, querido. Que o universo te ajude a enfrentar a ausência física dela", escreveu outro.

Roberto de Carvalho e Rita Lee se casaram em 1996, 20 anos após se conhecerem, e tiveram três filhos: Beto Lee, João Lee e Antônio Lee.