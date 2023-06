Aline Campos relata perrengue na Chapada dos Veadeiros: 'Zero gasolina'

Nem só de close vivem os famoso e Aline Campos provou isto neste sábado (10). A atriz contou, em seu perfil do Instagram, que ficou sem gasolina durante o passeio que fez a uma cachoeira no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

"Quando vocês vierem para a Chapada, precisam entender que precisam abastecer. Sempre que forem para o rolê, precisam parar no posto de gasolina, mesmo que tenham, mas sempre preenchendo o tanque, para não acontecer o que aconteceu com a gente", iniciou

"A gente acabou de chegar no rolê, quando me toquei tinha zero gasolina e a gente está muito longe. Está vindo uma pessoa para salvar a gente. Não deem esse mole como a gente deu", alertou ela bem humorada.

Aline, que aproveitou a folga para se reconectar com a natureza e curtir o Festival Quartzo, neste sábado, visitou as cachoeiras no Complexo da Chapada Alta. "É tanta opção de lugar incrível para conhecer. Eu amo", disse a atriz, que escolheu um biquíni tomara que caia marsala.