Iguais! Renata Vasconcellos celebra aniversário de 51 anos ao lado da irmã gêmea

Rio - A semelhança entre Renata Vasconcellos e sua irmã gêmea voltou a impressionar a web, já que, neste sábado (10), as duas completaram 51 anos e comemoraram juntas. A jornalista usou as redes sociais para compartilhar alguns registros do aniversário.

Em seu perfil do Instagram, Renata fez três publicações sobre a data especial. "Hoje foi dia de festa! Muita , muita gratidão", escreveu na legenda de um post. "Força, delicadeza, talento e sensibilidade. É com ela que eu conto. Feliz tudo!", disse em outro.

Nos comentários, os internautas, ao mesmo tempo que ficaram impressionados com a semelhança das irmãs, aproveitaram para parabenizar Renata e Lanza: "Parabéns, Renata! Beijos e saúde em dobro para vocês!", desejou Mariana Gross. "Parabéns pra dupla mais linda!", escreveu Luli Guimarães. "Quem é Renata das duas?", perguntou um internauta. "Lindas! Eu não sei quem é quem, mas sigo admirando Parabéns!", disse outra.

