Vários famosos curtiram o Castro Festival, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, na noite deste sábado. Reynaldo Gianecchini e Bruno Fagundes foram algumas das celebridades que prestigiaram o evento, que contou com shows de Marina Sena, Silva, Liniker e Karol Conká.

Rodrigo Sant’ Anna, Carol Marra, Ângelo Assumpção e Hugo Gloss também passaram pelo local. Filho do cartunista Maurício de Sousa, Mauro Sousa e o marido, Rafael Piccin, estavam no maior chamego e trocaram beijos durante o festival.