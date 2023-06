Giovanna Ewbank e mais famosos curtem show do Natiruts no Rio

O Natiruts fez um show na praia da Macumba, na Zona Oeste do Rio, no fim da tarde deste sábado, e reuniu vários famosos na plateia. Giovanna Ewbank, Daniele Suzuki, Rachel Apollonio, Yanna Lavigne e Mariana Goldfarb se divertiram ao som dos maiores sucessos da banda como "Quero ser feliz também", "Andei Só" e "Sorri, Sou Rei".

Os surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo, que estava acompanhado da mulher, Monise Alves, que espera o segundo filho do casal, também curtiram a apresentação do grupo.

Além do Natiruts, o evento contou com as apresentações de The Beautiful Girls, Amanda Coronha e convidadas, Djs Cix e Yasmin Vilhena, Dj Nepal, Dj Rodrigo Ribeiro e Dj LOL.