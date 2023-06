'Você é a cura do meu mundo', recita Bella Campos para MC Cabelinho

Rio - Bella Campos e MC Cabelinho participaram do "Altas Horas", da TV Globo, neste sábado. Os atores, que interpretam Jenifer e Hugo em "Vai na Fé", trocaram declarações na atração, comandada por Serginho Groisman, que contou com um especial de Dia dos Namorados.

Bella recitou a letra de "Bem Melhor", música escrita pelo namorado em sua homenagem, enquanto ele cantou "Minha Cura", canção feita também para amada. "Vou recitar uma música que ele fez pra mim porque não sei cantar. Sei que um dia eu vou te ver de branco subindo naquele altar. Amor, te amo tanto e sei que nada vai nos separar, pois você é a cura do meu mundo, a luz do fim do túnel", disse a atriz.



Outros casais também participaram do programa como Belutti e Thais Pacholek; Marvvila e Christiano Santana; Aline Wirley e Igor Rickli; Lucas, do Fresno, e Karen Jonz; e Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo.