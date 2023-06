A empresária Narcisa Tamborindeguy, de 56 anos, promoveu sua festa junina, chamada "Arraial da Narcisa - Ai Que Loucura!", em um hotel na Zona Sul do Rio, neste sábado (10). O evento foi pra lá de animado, com direito a show e até quadrilha.

Famosos como a ex-paquita Andréa Veiga, a apresentadora Luciana Gimenez e o jornalista e empresário Bruno Cheateaubriand marcaram presença no 'Arraiá'. As celebridades, inclusive, entraram no clima da festa e se vestiram à caráter.