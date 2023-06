Sandra Annenberg se posiciona em pleno Mês do Orgulho: 'Estamos juntes!'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Rio - A jornalista Sandra Annenberg publicou no Instagram, neste domingo (11), uma foto com o marido, Ernesto Paglia, e a filha, Elisa, de 19 anos, se posicionando a favor da comunidade LGBQIAP+. No fundo da imagem, em que os três aparecem juntinhos, há uma bandeira com as cores do arco-íris, símbolo da causa."Nossa família se une às Mães da Diversidade (uma ONG) e a todes que lutam pelo respeito aos direitos LGBTQIA+! Estamos juntes", escreveu a apresentadora do "Globo Repórter", da TV Globo, na legenda.Vale lembrar que neste domingo (11) também acontece a Parada LGBT em São Paulo, considerada a maior do mundo a alguns anos. Pabllo Vittar, Majur, Thiago Pantaleão, Bixarte, WD, Pocah e Grag Queen são algumas das atrações do evento.