Larissa Manoela, questionada por seguidores, fala sobre data de casamento com André Luiz Frambach

Quando rolar vai ser o surtooo



Rio - A atriz Larissa Manoela levou seus seguidores à loucura ao falar, no Instagram, sobre o seu relacionamento com o ator André Luiz Frambach, neste sábado (10). O casal está noivo desde dezembro, quando o ator a pediu em casamento em uma viagem para Noronha Larissa e André estavam respondendo uma caixinha de perguntas, quando foram questionados sobre a data do casamento dos dois. "Essa pergunta não tem resposta. A gente sabe que vai rolar, mas não temos data ainda. Também não temos muita pressa. Queremos muito, mas não sabemos quando vai ser, estamos sem agenda por agora", respondeu o casal.Em outra pergunta, brincaram que o que mais sentem falta no Rio de Janeiro é a praia, e entraram em uma "discussão" ao se perguntarem quem deu o primeiro beijo. "Demorou, eu enrolei quase a noite inteira", disse a atriz, que foi logo desmentida pelo noivo, dizendo que não foi bem assim que aconteceu. "Estávamos na casa de amigos, e foi na segunda vez que nos vimos, já estava combinado", disse ele.