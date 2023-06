Virgínia Fonseca fica chocada com presente de R$ 29 mil de Zé Felipe: 'Não comprei nada'

Rio - Exalando luxo, Virgínia Fonseca foi surpreendida com o presente de Dia dos Namorados adiantado de Zé Felipe. A influenciadora, que ganhou uma mala e uma frasqueira da grife Louis Vuitton, disse que ficou envergonhada, pois não havia comprado nada para o cantor.

Nos Stories, do Instagram, Virgínia mostrou Zé Felipe descendo as escadas da casa deles com duas embalagens grandes da marca. "Socorro, o que é isso, Zé?", questionou a empresária. "Presente para você, ué", respondeu o cantor.

No vídeo, abrindo os presentes, Virgínia escreveu: "Vergonhão que eu estou. Não comprei nada para o Zé e estava jurando que ele não ia me dar nada". Em seguida, a influenciadora mostrou que havia ganhado uma mala de viagem, que custa R$ 21.400 no site da grife, e uma frasqueira, no valor de R$ 7.750, totalizando R$ 29.150.

Mais tarde, a influenciadora compartilhou uma foto dos dois na frente de um jatinho particular personalizado com um desenho da família. "Bora ali comemorar o Dia dos Namorados, né?! Primeira viagem só nós dois. Estamos mega empolgados. Que Deus nos acompanhe e que seja a primeira de muitas", escreveu ela na legenda.

Virgínia, que não revelou o destino da viagem, disse apenas que os dois estão em uma ilha fora do Brasil. "Na ilha só tem o hotel para a gente ficar. Não tem mais nada para fazer. Nós vamos ter que descobrir o que vamos fazer aqui", comentou.