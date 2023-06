Vídeo! Dona Déa recebe selinho de Samuel Assis no 'Domingão': 'Toda me tremendo'

Rio - Dona Déa realizou o sonho de parte da população brasileira neste domingo (11). No quadro "Varanda da Déa", do "Domingão com Huck", a mãe de Paulo Gustavo colocou uma cadeira na porta do estúdio da novela "Vai na Fé" para fofocar com os atores e acabou recebendo um selinho do ator Samuel Assis.

Dona Déa e Samuel trocaram elogios, até que ela brincou: "Eu beijo melhor que a personagem que está fazendo [a novela] com você. E até pedi para fazer uma novela para você ser meu par. Já pensou? Uma velha gostosa e foguenta. Estou toda tremendo gente, com esse homem lindo".

Em seguida, os dois se despedem e Dona Déa dispara: "Arrependimento de não ter dado um beijo nele, na boca, um selinho. Volta aqui, garoto!".

E o pedido deu certo, já que Samuel volta apenas para realizar o desejo da mãe de Paulo Gustavo. "Voltou só para me beijar! Se apaixonou?", questionou. "Muito, me dá um beijo", respondeu o ator, que deu um selinho em Dona Déa com direito a música romântica embalando o momento dos dois.

De volta ao "Domingão", Lívia Andrade brincou com a mãe de Paulo Gustavo. "Está até vermelha. Está até emocionada." Não satisfeita, Dona Déa já está pensando na próxima conquista: "Agora eu quero ir lá na novela das 9, de repente, eu vejo o Cauã e dou um beijo nele".

Nas redes sociais, os internautas foram à loucura com o momento protagonizado pelos dois.