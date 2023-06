Malvino Salvador e Kyra Gracie dão beijão em praia do Rio: 'Clima do Dia dos namorados'

Rio - O amor está no ar! Já em clima de Dia dos Namorados, Kyra Gracie usou as redes sociais neste domingo (11) para compartilhar os momentos que teve ao com a família. A campeã mundial de jiu-jitsu aproveitou o dia ensolarado para curtir uma praia do Rio de Janeiro ao lado de Malvino Salvador e já deixou logo um beijão no marido.

Em seu perfil do Instagram, Kyra compartilhou três fotos com o ator e um belo pôr do sol ao fundo. "Já no clima do Dia dos namorados por aqui. Praia no Domingo para recarregar as energias. Felicidade", escreveu ela na legenda.

Na imagens, os dois exibiram os corpos em boa forma e cada um ostentou um abdômen trincado. Enquanto Malvino escolheu uma bermuda azul marinho para o passeio em família, Kyra usou um biquíni de lacinho nas cores rosa e vermelho.

Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Lindos e queridos", escreveu um perfil. "É muita beleza para um casal só", elogiou outro. "Mexeu com um, apanha dos dois!! Feras do jiu-jitsu", brincou mais um.