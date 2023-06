Bruna Biancardi e Neymar dançam agarradinhos: 'Meu amor'

Rio - A influenciadora digital Bruna Biancardi, que está esperando um filho do jogador Neymar, postou nos Stories, do Instagram, um vídeo em que o casal aparece dançando a música "MegaStar", do Exaltasamba", no maior clima de romance, neste domingo.

"Meu amor", escreveu Bruna na legenda do vídeo. Depois de passar cerca de seis meses separada de Neymar, por conta de boatos de traição, Bruna anunciou a gravidez em abril deste ano. Ela escreveu um texto emocionado para as redes sociais.

"Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes", escreveu a influenciadora. A postagem contou com mais de 21 milhões de curtidas. Bruna também afirmou que não iria contar tudo da gravidez nas redes sociais.

"Eu sei que vocês estão curiosos. Eu ainda não sei o quanto vou compartilhar dessa nova fase. Tem muita gente que gosta da gente aqui. Mas também tem tanta gente ruim que não merece saber dessa fase tão incrível que a gente está passando. Então, vou compartilhar aos pouquinhos o que eu me sentir confortável", finalizou.