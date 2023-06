Simaria se apresenta pela primeira vez sem a irmã, Simone Mendes, em Alagoas

Rio - A cantora Simaria se apresentou pela primeira vez sem a irmã, Simone, durante o São João da Vila, organizado pelo influenciador Carlinhos Maia, em Penedo, Alagoas, na noite deste sábado. Simone e Simaria formavam uma dupla, que chegou ao fim em agosto de 2022. Desde então, Simone seguiu carreira solo e Simaria ainda não tinha voltado aos palcos.

"Estou muito feliz por ela ter topado vir. É o primeiro show que ela está fazendo. É uma irmã querida que eu gosto muito, que eu desejo muita força, muita luz, muita sabedoria e tudo que há de bom na vida dela. Ela é uma excelente artista", disse Carlinhos Maia nos Stories, do Instagram.

Simaria abriu o show cantando "Asa Branca", de Luiz Gonzaga. Ela também cantou algumas músicas de quando ainda formava uma dupla com a irmã e também alguns sucessos do forró. Enquanto Simaria se apresentava no São João da Vila, Simone subiu ao palco no São João de Campina Grande, na Paraíba. O Parque do Povo bateu recorde de público e precisou ser fechado duas horas antes de Simone começar sua apresentação.