Virginia e Zé Felipe publicam cliques de viagem em jatinho e declaram: 'Primeira sozinhos'

Rio - Virginia Fonseca, de 24 anos e Zé Felipe, de 25, aproveitaram a tarde de domingo para fazer sua primeira viagem romântica a sós, com o objetivo de comemorar o Dia dos Namorados. No Instagram, a influencer posou com o marido em frente ao jatinho particular dos dois e celebrou a oportunidade de tirar alguns dias de folga.

"'Bora' ali comemorar Dia dos Namorados, né?! Primeira viagem só nós dois, estamos mega empolgados (risos). Que Deus nos acompanhe e que [essa viagem] seja a primeira de muitas! Amém", escreveu a loira, que ainda compartilhou detalhes do hotel em que está hospedada com o cantor, localizado na Ilha de Canouan, no Caribe.

Nos comentários dos registros publicados por Virginia, admiradores aproveitaram para pedir um terceiro filho ao casal, que já tem duas filhas. "Voltem com minha sobrinha ou sobrinho no forninho", disse uma internauta. "Quando voltarem, anunciem a terceira Maria", escreveu outra. "Agora vem o José!", pontuou uma fã, bem-humorada. "Será que ainda dá tempo de eu morrer e voltar na sua barriga?", ponderou uma usuária, brincalhona.