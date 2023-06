Silvio Santos aparece sem dentadura e indica nova biografia: 'Bom livro para quem é fã'

Rio - O apresentador Silvio Santos, de 92 anos, surpreendeu ao aparecer sem a parte superior da dentadura em um vídeo que viralizou na web. No registro, o dono do SBT, que tem andado recluso , indica a compra de sua nova biografia, "Silvio Santos Vem Aí: a biografia-reportagem do 'patrão'", e aproveita para falar em si mesmo na terceira pessoa do singular."Acabei de ler o livro 'Silvio Santos Vem Aí', do Tiago Ramos e Mattos. Olha, é um bom livro, principalmente a partir da página 176, onde o Silvio Santos é lembrado em quase todas as páginas", disse ele, que logo em seguida aproveitou para parabenizar o autor. "É um bom livro para quem é fã do Silvio Santos, para quem quer saber da vida do Silvio Santos", concluiu.