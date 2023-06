Fãs de Taylor Swift lamentam ação de cambistas na venda de ingressos para os shows da cantora: 'Agressivos'

Rio - A venda geral de ingressos para os shows da cantora Taylor Swift no Brasil começaram por volta das 10h desta segunda-feira. Mais de 500 fãs da artista estão acampados no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, na Zona Norte do Rio, desde a manhã do último sábado, na esperança de garantir sua entrada. No entanto, os fãs estão enfrentando problemas com cambistas.

"Eu cheguei aqui às 20h, no sábado à noite. Estou aqui há dois dias e duas noites para poder conseguir o ingresso de um show que só vai ser em novembro porque, infelizmente, tem muito cambista que vem aqui acampar para comprar quatro ingressos e quem é fã que está aqui muitas vezes não consegue", lamentou Vinícius, em entrevista ao "RJ1".

"Está um caso absurdo de cambistas ameaçando a gente. A gente fica com medo porque não sabe o que a pessoa pode fazer com a gente, pois eles são muito, muito, muito agressivos, gritam, xingam", disse a estudante Kesya, de 20 anos, ao noticiário.

Também são inúmeros os relatos de fãs nas redes sociais lamentando o desrespeito dos cambistas, que estariam desrespeitando os lugares de pessoas que já estão acampadas há dias para conseguir os ingressos. Os fãs também têm cobrado um posicionamento da Ticket For Fun, empresa responsável pela venda dos ingressos.

"Sério que ninguém vai tomar providências sobre isso? O que era pra ser a realização de um sonho para nós Swifties vai mesmo virar um pesadelo por conta de cambistas que a galera que tá lá no Allianz e no Nilton Santos desde o fim de semana vem falando?", questionou uma pessoa no Twitter.

Os valores dos ingressos custam de R$ 240 a R$ 950. O show de estreia da turnê acontecerá no Engenhão, no Rio, no dia 18 de novembro. A cantora também fará dois shows em São Paulo, nos dias 25 e 26 do mesmo mês.

A apresentação da cantora no Brasil em 2020 foi cancelada devido a pandemia da covid-19. Aqueles que já tinham comprado ingressos para a "Love Tour" tiveram prioridade na pré-venda desta turnê e puderam adquirir as as entradas nos dias 6 e 7 de junho.