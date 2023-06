Solteira, Sabrina Sato busca sugestões para o Dia dos Namorados

Rio - Sabrina Sato usou o Instagram para pedir conselhos ao seguidores sobre o que fazer no Dia dos Namorados, celebrado nesta segunda-feira (12). Solteira desde o fim do noivado com Duda Nagle, com quem teve a filha, Zoe, de 4 anos, a apresentadora comentou a primeira vez em anos que passa a data sozinha.

"Acho que este é o primeiro Dia dos Namorados que passo solteira nos últimos 15 anos. O que faz uma solteira no Dia dos Namorados? Quero dicas. Se presentear é bom. Sair entre amigos também", disse nos Stories.

No início do mês, Sabrina Sato contou sobre a fase solteira e afirmou que está sem tempo para viver um affair devido a agenda profissional. "Semana toda gravando, trabalhando, cuidando da minha família e sem tempo pra pegar ninguém", disse.