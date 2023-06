Internautas falam sobre retorno de 'Rebelde' ao SBT

Rio - A novela mexicana que marcou os anos 2000 no Brasil está de volta as telas do SBT. Com estreia que ocorreu na tarde desta segunda-feira (12), "Rebelde" já entrou para os assuntos mais comentados da web, com uma série de fãs empolgados pela trama.

"Você vê que é viciada quando repete as falas em espanhol", disse uma fã. "Tem que respeitar a dublagem brasileira", escreveu outra.

Voltada ao público juvenil, a história traz os conflitos pessoais e a vida de seis jovens que estudam em um colegial no México. A maior parte deles apresenta comportamentos considerados rebeldes, diante de seus pais e das regras estudantis. Mia, Roberta, Lupita, Miguel, Giovani e Diego, são os protagonistas e se juntam ao grupo que estourou com performances musicais.

A trama volta as telas da emissora 18 anos após sua estreia, em 2005, quando conquistou um grande público e foi um verdadeiro sucesso, chegando a contar com shows do grupo musical no país. A banda se apresenta novamente no Brasil em novembro. O encontro faz parte de uma turnê que juntou os atores que participaram da produção original da Televisa e deu origem ao "RBD".

Confira algumas das reações do público:

Tira chiquititas e coloca mais capítulo de RBD, obrigada #RebeldeNoSBT — thayevesz (@TempestMaia) June 12, 2023

Poxa meia hora de novela né !! Devem ter metido o facão pra cortar #RebeldeNoSBT — Isabella Serafim (@BellaSerafiim) June 12, 2023

assistindo Rebelde no sbt em 2023, eu voltei pra minha infância — Luthyaguinho (@luthy_b) June 12, 2023