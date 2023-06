Web compara Patrícia Poeta a Britney Spears

Rio - Patrícia Poeta entrou na lista de assuntos mais comentados da internet nesta segunda-feira (12) após utilizar um modelo na cor vermelha, com referências a cor do amor, já que o "Encontro" falava sobre o dia dos namorados.

Internautas apontaram semelhanças entre o look da apresentadora e a opção vestida por Britney Spears no clipe de "Oops!...I Did It Again", sucesso dos anos 2000. A música deu origem ao segundo álbum da cantora, que conquistou uma série de prêmios com a canção lançada aos 19 anos.

Veja algumas das reações dos internautas:

Hoje no #encontro a Patricia Poeta tá fazendo cosplay de Britney em “Oops! … Did It Again” pic.twitter.com/l5RwYE5t66 — Remulo Brandao (@remulobrandao) June 12, 2023