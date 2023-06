Cone Crew Diretoria homenageia Mr. Catra no single 'Era Uma Ex'

Rio - Cone Crew Diretoria conseguiu enaltecer o bom humor ao homenagear Mr. Catra em seu novo single. Honrando o legado e a história do funkeiro, o grupo lançou a música "Era Uma Ex", que é o segundo lançamento do grupo que mudou a história do rap no Brasil, após seu retorno à cena, em janeiro deste ano, com o bundle "Bug do Milênio".

Falecido em 2018, Mr. Catra é um dos maiores nomes do funk nacional e fez história com a sua voz grave e suas frases de curtição. Ele era conhecido pelos seus relacionamentos com diversas mulheres ao longo da vida e, desta vez, não seria diferente. O clipe conta a história de Mr. Catra voltando ao planeta Terra para mostrar aos amigos como devem tratar uma mulher que foi abandonada pelo ex-namorado.



Batoré, integrante da Cone Crew Diretoria, explicou a composição do single. "Eu canetei essa música e queria alguém irônico e que geral respeitasse pra chegar junto. Queria um palhaço sério! Na minha mente, só podia ser ele. Foi tudo muito natural. Quando ele ouviu, ele pirou. Fomos pra Papatunes e gravamos de primeira!".