Lil Wayne diz não lembrar músicas que marcaram sua carreira

Rio - Aos 40 anos, o rapper norte-americano Lil Wayne confessou que não lembra mais as letras de seus sucessos, além de não saber identificar quais as músicas que ficaram famosas. “E isso é apenas a verdade honesta do meu Deus. Você poderia mentir, você poderia me perguntar sobre tal e tal música, eu nem saberia do que estamos falando”, disse o artista.

A declaração do famoso ocorreu durante uma entrevista à revista Rolling Stone, onde afirmou que pela perda de memória, alguns projetos “não têm nenhum significado”, além de não saber quando seus álbuns foram lançados. "E também, eu sempre vejo isso como a parte amaldiçoada do dom. Acredito que Deus me abençoou com essa mente incrível, mas não me deu uma memória incrível para lembrar dessa merda incrível”, afirmou.

“A motivação é mostrar porque ainda sou o cara. Essa é a motivação, porque eu quero que os rappers da nova geração consigam algo com isso e eles continuem a ser quem quer que seja o cara ou a mulher que são", pontuou o rapper.