'Altas Horas' e 'Globo Repórter' batem recordes de audiência

Rio - O ‘Globo Repórter’ marcou, em São Paulo, na última sexta-feira, 19 pontos, com 37% de participação, e obteve sua maior audiência desde o programa exibido no dia 30 de setembro do ano passado. Com reportagem sobre as receitas de bem-viver da Serra da Estrela, em Portugal, feita pelo correspondente Leonardo Monteiro, o programa registrou um crescimento de 27% de audiência e +4 pts de participação acima da média parcial de 2023.



No sábado, o ‘Altas Horas’, marcou, em São Paulo, 18 pontos de audiência, com 39% de participação, e obteve a maior audiência desde o programa exibido no dia 6 de agosto do ano passado. A atração, comandada por Serginho Groisman, registrou um crescimento de 38% de audiência e +8 ptos de participação acima da média parcial de 2023 .



Na mesma noite, ainda na capital paulista, a exibição de ‘Titanic’ no Supercine marcou 10 pontos e 38% de participação, sendo a maior audiência da faixa de desde 16 de janeiro de 2021, quando foi ao ar ‘Despedida em Grande Estilo’. E, no domingo, ‘Vai Que Cola' marcou, em São Paulo, 10 pontos, com 30% de participação e registrou recorde de audiência entre as exibições aos domingos.



No Rio de Janeiro, o destaque foi para a exibição do ‘Hora Um’, na madrugada desta segunda-feira, 12 de junho. Com 7 pontos e 50% de participação, o jornalístico registrou a sua maior audiência desde 13 de dezembro de 2021.