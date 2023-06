Mel Maia ganha curtida do ex após publicação nas redes sociais

Rio - Mel Maia usou as redes sociais nesta segunda-feira (12), dia dos namorados, para compartilhar um vídeo valorizando momentos simples, que representam muito para ela. Nas imagens, a artista aparece com o corpo para fora da janela, sentindo o vento, com a música "Telephones", da Banda Vacations, ao fundo. "Tem coisas tão simples que me fazem sair da órbita…", escreveu a atriz.

No ar como Guiga de "Vai na Fé", exibida na faixa das 19h, na TV Globo, Mel conquistou a curtida de milhares de seguidores, além de ser notada pelo ex-namorado, MC Daniel. Fãs incentivaram o retorno do relacionamento do casal.

"Que o mal nunca vença o bem, você e o Fafá são luz e tenho certeza que vocês terão sabedoria pra que nenhuma maldade acabe com o amor de vocês", escreveu uma. "Daniel curtiu rápido a publicação, tomara que eles voltem", disse outra.

Os dois permaneceram juntos por sete meses, desde quando anunciaram o namoro, em novembro de 2022. O término foi confirmado pelo MC e divulgado nas redes sociais do cantor.