Fátima Bernardes comemora Dia dos Namorados ao lado de Túlio Gadêlha

Rio - Fátima Bernardes usou as redes nesta segunda (12) para compartilhar um pouco do seu Dia dos Namorados ao lado do deputado Túlio Gadêlha. Os dois estão juntos há seis anos e apareceram em clima de romance na data especial.

"A gente comemora como se fosse o Dia dos Namorados sempre que está junto. O dia de hoje vai ser bem como a nossa vida. Amanhecemos na praia, seguimos pra Recife e, no fim da tarde, pra Brasília. Não importa onde, vamos juntos. Te amo e vale até enfrentar constantemente o medo de avião. Muitos beijos, amor. Viva nós.", declarou Fátima na legenda.

Seguidores se derreteram com as palavras da jornalista: "Viva a cumplicidade, o respeito, a parceria. Viva o amor! Que vocês sigam juntos, felizes, sempre celebrando o amor", desejou uma fã. "Parabéns para o casal!! Viva o amor", afirmou outra. "Casal lindo!", comentou uma terceira.