Renato Góes e Thaila Ayala comemoram o Dia dos Namorados no Copacabana Palace

Rio - A atriz Thaila Ayala aproveitou o Dia dos Namorados para relaxar com o marido, Renato Góes, no 'Copacabana Palace Belmond'. Nesta segunda (12), a famosa postou algumas fotos dos dois aproveitando os serviços luxuosos do hotel.

A artista começou o dia admirando a beleza do quarto em que estão hospedados: "Fala sério, se não parece um quadro?", perguntou em seus stories. A suíte do casal tem vista para o mar e estava decorada para receber os namorados, com balões de coração, flores, espumante, e até uma foto dos dois.

Thaila também compartilhou alguns cliques ao lado de Renato na piscina, inclusive conseguiu capturar um clique do amado enquanto ele tirava uma foto sua. "Modern Love. Te amo namorado!", se declarou na legenda.

Fãs dos atores parabenizaram o casal nos comentários. "Menina linda e o marido bonito, casal lindo", admirou uma pessoa. "O amor é lindo, felicidades ao casal", desejou outra. "Meu casalzão", afirmou uma terceira.

As diárias no hotel de luxo neste Dia dos Namorados variam de R$ 3 mil, em uma suíte simples, a R$ 34 mil, em um quarto na cobertura.