Carla Perez comemora 44 anos do marido dançando em show especial de Xanddy

Rio - Durante a gravação do novo DVD de Xanddy Harmonia, que comemora 44 anos nesta segunda-feira, a esposa do cantor, Carla Perez, se mostrou bastante animada. A dançarina que ficou famosa no grupo "É o Tchan", foi clicada enquanto fazia passos de uma coreografia ao lado de uma pequena fã.

Xanddy reuniu amigos e familiares no palco da Arena Daniela Mercury, em Salvador, num evento intitulado 'A Melhor Segunda para Comemorar'. Léo Santana, que se apresenta ao lado do artista e João Gomes, que vai agitar a noite, também estão entre os destaques.

O projeto faz parte da divulgação do novo EP, 'Xanddy Harmonia - Nascendo de Novo".