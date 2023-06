Web se diverte com comentário de Zé Felipe em vídeo de Virgínia Fonseca

Rio - Virgínia Fonseca e Zé Felipe foram para o Caribe comemorar o Dia dos Namorados e têm usado suas redes para postar os detalhes da viagem romântica. Em seus stories desta segunda (12), a influenciadora falava com seus seguidores quando foi surpreendida por um comentário ousado do marido.

Virgínia e Zé aproveitavam o fim de tarde bebendo drinks na piscina do hotel e a famosa tinha acabado de avisar para seus fãs que os dois iam tirar um cochilo. De repente, o cantor perguntou: "Você não quer d*r pra mim não?" A empresária logo cortou a gravação, rindo, e escreveu: "Genteee. Menor de 18 anos favor pular story."

Internautas se divertiram com a interação e admiraram a dinâmica do casal. "A energia que eu quero no meu relacionamento", comentou uma pessoa. "Passando mal com o Zé Felipe", disse outra. "Primeira vez que não vou julgar ele porque eu seria assim mesmo namorando", brincou uma terceira.