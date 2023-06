Katiuscia Canoro revela salário no 'Zorra Total': 'Não tinha dinheiro para pagar táxi'

Katiuscia Canoro, de 44 anos, surpreendeu os fãs ao revelar seu salário na TV Globo. A atriz, que fez muito sucesso por interpretar Lady Kate no" Zorra Total", afirmou que recebia R$2 mil.

"Eu cheguei no Zorra, eu ganhava R$ 2 mil de salário. Eu pagava R$ 700 de aluguel. Eu não podia ir de ônibus para o Projac porque as pessoas me reconheciam, e eu não tinha dinheiro para pegar táxi. Eu ia ligando para as pessoas para pegar carona", comentou ela, em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Em outro momento, Katiuscia também opinou sobre a limitação do programa. "O que eu não gostava era saber que eu ia ficar presa naquilo [mesmo quadro]. Não conseguia sair muito. Era uma visão um pouco limitada do que a gente pode fazer no humor. Eles subestimavam muito o público. Se dessem mais abertura, mais liberdade, a gente poderia oferecer outras coisas. É complicado, porque a empresa acha que isso não vai dar dinheiro, então…".

A atriz deixou o elenco do "Zorra", em 2015, após sete anos. "Eu já queria sair há muito tempo, só que eu tinha um contrato longo e aí quando eu pedi para sair o [Maurício] Sherman ficou louco! Falou: 'Não, você não vai sair de jeito nenhum'", relembrou Kariuscia, que desejava fazer outros projetos na carreira. "Eu estava sofrendo com a minha liberdade".

"Eu já estava há muitos anos fazendo o mesmo papel e queria fazer outras coisas, queria escrever, criar, ficar mais livre. É ruim porque você fica sem o salário, mas ao mesmo tempo… Só que eu acho que a gente quase que assina um atestado de pobreza quando decide ser ator", concluiu.